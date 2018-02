Sospesa l’attività alla piscina della Moriggia

Il cedimento di una porzione del controsoffitto e i necessari “interventi di manutenzione urgente” costringono a chiudere la vasca coperta della piscina della Moriggia e a sospendere tutte le delle attività della piscina.

La limitazione è stata comunicata da Amsc alle diverse categorie di utenti e si parla di limitazioni “dalla data odierna e fino a data da destinarsi”.

Dalla sede di via Aleardi, contattata da VareseNews, spiegano per ora che «a seguito di interventi urgenti di manutenzione straordinaria le attività di nuoto libero, i corsi di nuoto, il fitness acquatico e terrestre sono sospese».

Oltre che agli utenti dei corsi, Amsc ha scritto anche al Nuoto Club Gallarate, una delle società sportive che utilizza la struttura: l’azienda comunale ha comunicato “la non disponibilità […] anche per le future manifestazioni sportive programmate”.

I problemi al controsoffitto sono di lunga data: l’ultimo episodio risaliva al gennaio scorso, ma era successo ad esempio già nel 2010.