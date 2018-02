Una sottoscrizione per ricordare Ida, morta nell’incidente di Pioltello

Una sottoscrizione in favore dell’Associazione italiana Tumori cerebrali per ricordare Ida. È stata aperta dai famigliari della dottoressa Ida Maddalena Milanesi perita nel tragico incidente ferroviario di Pioltello mentre si recava a Milano. La dottoressa lavorava all’Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e si occupava soprattuto del trattamento di terapia radiante di tumori cerebrali incurabili per via chirugica, attività sempre svolta con dedizione e grande umanità anche a detta dei tanti pazienti che oggi ne rimpiangono l’attenzione per loro oltre che la preparazione scientifica.

Per perpetrare nel tempo il ricordo della passione e dell’impegno di Ida, i familiari hanno attivato in suo ricordo un’iniziativa benefica a cui si può aderire all’indirizzo www.tumori cerebrali.it/donazioni nell’area donazioni all’ASSOCIAZIONE ITALIANA TUMORI CEREBRALI, AITC “in memoria di Ida”