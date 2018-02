Spacciava al parco, 25enne in manette

Spaccio tra i locali pubblici di Olgiate e Castellanza: secondo arresto in poche ore per i Carabinieri della stazione di Castellanza. I militari hanno arrestato, poche ore dopo quello avvenuto ad Olgiate Olona, un altro giovane pusher attivo nei locali della zona.

I carabinieri sono stati insospettiti dall’atteggiamento di attesa (di clienti) da parte del giovane, che stazionava in un giardino pubblico. Da una prima perquisizione personale, infatti, veniva trovato in possesso di 5 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire: altri 100 grammi di “erba”, due bilancini di precisione, vari coltellini e 260 euro in contanti. Verrà processato quest’oggi con rito direttissimo.