Spacciava al parco, 30enne in manette

Era considerato uno dei principali fornitori di stupefacente per giovani e giovanissimi. Nella notte tra domenica e lunedì è finito nella rete dei Carabinieri della Stazione di Cassano Magnago che lo tenevano d’occhio da un po’.

Il 30enne, che risultava residente a Gallarate, aveva stabilito la sua sede operativa in un parco della città dove riceveva i clienti e lì i militari lo hanno fermato e perquisito. Addosso aveva piccole quantità di marijuana, cocaina e hashish

Il modus operandi del giovane era quello di portare con se pochisisme dosi, da nascondere facilmente in caso di controlli delle forze di polizia, effettuare le cessioni e tornare a recuperarne altre presso la propria abitazione. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito, infatti, di rinvenire il rimanente quantitativo di stupefacente, già suddiviso in dosi e pronto per essere “recuperato” e ceduto: in particolare c’erano 14 grammi di cocaina, 20 di marijuana e 50 di hashish.

Per lui sono scattate le manette e oggi verrà processato in tribunale a Busto Arsizio con rito direttissimo.