Sport&Vista: la Clinica Baviera sostiene i Bandits Varese

Clinica Baviera Italia (www.clinicabaviera.it), Istituto Oftalmico Europeo, sostiene la squadra di hockey Bandits Varese dedicando loro un’intera giornata per il controllo della vista.

Come sponsor ufficiale della squadra varesina, Clinica Baviera ha deciso di dedicare la giornata dell’8 febbraio a visite generali per i nostri atleti per sottolineare l’importanza della prevenzione anche tra i giovani sportivi, che hanno sempre la vista sollecitata e necessitano di controlli costanti.

Agli atleti dei Bandits Varese sarà offerto un controllo gratuito della vista nell’ambito del quale si potrà valutare lo stato di salute oculare generale e la presenza di eventuali difetti refrattivi. Le visite saranno realizzate dagli ortottisti e dal dottor Antonio Todaro, specialista di Chirugia Refrattiva di Clinica Baviera, che potrà indicare ai vari atleti, nel caso fosse necessario, anche la possibilità di sottoporsi a un trattamento per la correzione del difetto visivo.

“Siamo orgogliosi di avere Clinica Baviera come main sponsor – ha commentato Matteo Cesarini, presdiente dei Bandits Varese – una realtà da sempre attenta alla prevenzione e alla salute oculare che da quest’anno sarà anche punto di riferimento per le visite oculistiche dei nostri giocatori e per tutti i tesserati del Palaghiaccio di Varese”.

Gli screening per i Bandits Varese saranno realizzati nella sede di Clinica Baviera Italia di Varese che si trova a pochi passi dal centro cittadino, in via Rossini 8/a. Un’ottima occasione per controllare la vista dei nostri atleti e augurare loro il meglio per la stagione agonistica.

Clinica Baviera è un Istituto Oftalmico Privato, non in franchising, presente in Europa con oltre 80 cliniche (Italia, Spagna, Germania e Austria). In Italia è a Milano, Torino e Varese. È inoltre convenzionata con le principali assicurazioni italiane. Fondata oltre 25 anni fa, Clinica Baviera ha fatto del miglioramento della qualità della vista delle persone la sua ragione d’essere.

