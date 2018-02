Stare in forma ad ogni età: un incontro di Cna pensionati

Continua l’attività 2018 di CNA Pensionati di Varese per i suoi associati. Questa volta il gruppo ha organizzato un seminario dal titolo: “I Benefici dell’Attività Fisica”

Si tratta di una lezione teorica finalizzata a scoprire i benefici dell’attività fisica ad ogni età, anche matura. Dopo la lezione un istruttore sarà a disposizione sia per poter dare indicazioni tecniche sia per poter aprire un dialogo sull’importanza dell’attività fisica nelle varie fasce d’età.

Il seminario intende essere un punto di partenza per una collaborazione più pratica, per questo CNA pensionati ha sottoscritto inoltre un progetto di collaborazione con una palestra di Varese che ha un programma di lezioni specifiche per la terza età: dallo stretching al backshool, dalla ginnastica dolce all’acqua gym dolce, dalla fitball al pilates e tanto altro.

L’appuntamento è per il 7 marzo alle 15 nella sede di CNA Varese in via Bonini 1, Varese ed è aperto a tutti gli interessati. Per informazioni e iscrizioni: Giuliana Alberti 0332 285289 cna@cnavarese.it