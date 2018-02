“Stasera mi butto”, una sera a teatro per la Festa della donna

In occasione della Giornata Internazionale della donna, giovedì 8 marzo, alle 21, un nuovo spettacolo al Teatro di via Dante, all’interno della stagione teatrale 2017/2018 CastellanzaInTeatro organizzata dall’Associazione Amici del Teatro e dello Sport, dalla compagnia teatrale Entrata di Sicurezza, dal Teatro della Corte e da UILT e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza.

La compagnia Teatro della Corte propone lo spettacolo “Stasera mi butto” di Michela Cromi, anche attrice, con la scenografia di Francesca De Francesco e le musiche originali di Marco Pagani. Un monologo toccante e divertente, in cui l’unica attrice in scena, utilizzando diverse parlate, diverse cadenze dialettali e differenti posture fisiche, interpreta i vari personaggi.

Protagonista, una donna di nome Sara, che sta sul cornicione di un palazzo, quando qualcuno si accorge che sta per buttarsi. Nella via sottostante si radunano curiosi, forze dell’ordine e una giornalista che intervista tutti coloro che potrebbero sapere qualcosa. Una ragazza armata in fuga si troverà sul terrazzo insieme a Sara. Da che cosa fugge la ragazza? Sara si butterà? Oppure riuscirà a trovare il coraggio di buttarsi nella vita? Uno spettacolo a metà tra tragedia e commedia, che racconta le storie di alcune donne e del loro rapporto con se stesse, con gli altri e con la vita, gettando uno sguardo poetico e delicato su temi dolorosamente attuali quali la violenza sulle donne e il bullismo.

Prevendita presso il Bar Pasticceria Fourteen di Via Vittorio Veneto 19, Castellanza. Telefono: 0331502846/Ingresso € 5,00.