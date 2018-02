Fuori strada con la Panda a Sesona

Molto spavento e danni all’auto, ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone in un incidente avvenuto nel pomeriggio a Vergiate, nella frazione di Sesona.

Il guidatore dell’auto, probabilmente anche a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, è uscito di strada, andando a sbattere contro un albero. Le piccoli dimensioni dell’albero e la ridotta velocità di marcia, hanno contenuto le conseguenze dell’incidente, che nonb ha visto altri veicoli coinvolti.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Vergiate.