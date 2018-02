Strada pericolosa? La Vidoletti pronta a spostare l’ingresso

Un investimento davanti a scuola ripropone il tema della pericolosità di via Manin a Varese all’ingresso degli studenti a scuola. Una ragazzina è stata investita, fortunatamente senza gravi conseguenze, mentre attraversava sulle strisce pedonali all’altezza dell’ingresso pedonale della media Violetti.

Il tema della sicurezza dei ragazzi è da tempo al centro del dibattito. Finalmente, nell’ottobre scorso, il Comune di Varese ha dato il via ai lavori per realizzare una richiesta che il dirigente scolastico Antonio Antonellis faceva da tempo: aprire un ingresso più sicuro, perché defilato, su via Pista Vecchia, dietro il palazzetto. Un accesso nella zona del parcheggio, lontano dal traffico congestionato di via Manin su cui insistono altre due scuole: i licei Frattini e Ferraris ( pur con orari di ingresso sfalsati di 10 minuti).

I lavori di sistemazione e realizzazione del nuovo accesso, costati circa 190.000 euro, sono conclusi, anche l’illuminazione è pronta. Mancano pochi dettagli per togliere il cantiere e restituire l’area alla scuola: « Noi siamo pronti a cambiare gli ingressi – spiega il dirigente Antonio Antonellis– il tempo di avvertire le famiglie e verificare il tragitto di alcuni pullman che trasportano i ragazzi e chiuderemo gli ingressi su via Manin. Rimarranno a disposizione solo di quanti avranno permessi speciali legati a motivi di difficoltà a camminare».

Palazzo Estense conferma che entro una decina di giorni il nuovo percorso potrà essere inaugurato. Il cambiamento porterà giovamento a tutto il traffico del mattino.