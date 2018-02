Strepitosa vittoria in rimonta della Busto Pallanuoto Renault Paglini

Splendido successo, nella quinta giornata d’andata del girone 1 del campionato di B maschile, per la Pallanuoto Busto Renault Paglini che sbanca 9-10 la vasca dei genovesi dell’Albaro Nervi con una vittoria in rimonta dalle mille emozioni.

Dopo un primo tempo finito in pareggio (2-2), nel secondo parziale la formazione padrona di casa sembra pronta a mettere le mani sulla partita e i tre gol subiti dai bustocchi fanno scivolare la Renault Paglini sotto 5-2.

Busto accorcia, poi un miracolo del portiere Vio sul tiro di Sartorello rimanda soltanto di un attimo il quarto gol degli ospiti che firmano il 5-4. Nervi sale 6-4, Busto accorcia e, dopo un super terzo tempo di Viola tra i pali, arriva il gol del pari quello del 6-6.

Da qui in poi è il sette di Salonia a fare la gara, prima con il 6-7 poi con il 7-8. Nervi pareggia due volte, ma l’ultimo tempo è di Busto che vola sull’8-10. I padroni di casa tornano sotto (9-10), ma non basta e così può esplodere la gioia della Busto Pallanuoto Renault Paglini per questa fantastica vittoria.

ALBARO NERVI – BUSTO RENAULT PAGLINI 9- 10 (2-2; 3-0; 1-3; 3-5)

ALBARO NERVI: Vio, Chiarlo, Raco, Simonetti 2, Fondelli, Anesini, Zatti 1, Merli 1, Capurro 1, Carli 3, Camolada, Bolognesi 1, Sorzana. All.: Cassola.

BUSTO RENAULT PAGLINI: Viola, Ciarini, Tesolin, Rosano, Benedetti 1, Clemente, Colombo 2, Grampa, Osigliani 4, Gennari, Genoni 2, Sartorello 1, Re. All.: Salonia.