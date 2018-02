Studenti del liceo Tosi protagonisti al Premio Sapio

Studenti del liceo scientifico Arturo Tosi pronti per partecipare alla XVI edizione del Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione, che si terrà il prossimo 27 febbraio presso la Sala Tiglio di Unicredit Pavillon a Milano.

La delegazione, formata dalla redazione del giornalino La voce degli studenti e dalla classe 3F, impegnata nella redazione di un blog multidisciplinare, ATBlogJob, come attività d’impresa formativa simulata saranno accompagnati dalla Dirigente Patrizia Iotti, dal docente responsabile del giornalino d’istituto, Simon Carù, e da alcuni professori del consiglio di classe impegnati nel Progetto Scrivere&Comunicare, Roberta Riva, Rosanna Pozzi e dal Andrea Viganò, referente d’istituto del progetto Green School,.

Alla Giornata di Studio Green economy, economia circolare e politiche energetiche sono stati invitati rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di Snam, EMEA, Electro Power System, Alstom Italia ed altri importanti relatori del settore scientifico ed economico italiano e non solo, considerata l’importanza crescente del settore energetico, la sua profonda trasformazione nella direzione della sostenibilità e della green economy.

Anche gli studenti di Busto hanno ricevuto l’invito a partecipare, come relatori, con un intervento dal titolo “Imparare l’eco-innovazione” e come veri e propri giornalisti, pronti a rivolgere domande e a moderare gli interventi in uno spazio loro dedicato: « La scelta è caduta sul nostro liceo per ragioni precise – spiega la dirigente Patrizia Iotti – espresse dagli organizzatori dell’evento con queste parole: “ Il vostro Istituto è stato scelto tra tanti come destinatario di questa opportunità, perché conosciamo l’encomiabile lavoro da voi svolto sul fronte della conoscenza e della divulgazione scientifica; in particolare abbiamo avuto modo di consultare La Voce degli Studenti, un bellissimo giornale on line, dimostrazione concreta dello spessore straordinario didattico ed educativo del Liceo Arturo Tosi”».

La lettera d’invito recita anche: “Il tema trattato è senza dubbio attraente e riguarda in maniera diretta i giovani, chiamati a costituire il loro migliore futuro: parliamo di mobilità intelligente, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, sviluppo del territorio. Temi interessanti soprattutto per i vostri ragazzi, abituati nelle aule del vostro Istituto a confrontarsi anche su argomenti che esulano dai programmi scolastici, a sviluppare un pensiero e una mentalità critica su tutto ciò che li circonda”.

Per essere all’altezza delle aspettative, i ragazzi si sono messi al lavoro alacremente per raccogliere ed esprimere le idee in un intervento di circa 20 minuti. Ad esporlo saranno alcuni alunni con il supporto di slides e immagini selezionate appositamente per attestare, con comunicazione verbale e visiva efficace, quanto i docenti e gli studenti del liceo riescano ad ideare e promuovere progetti all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione, in sinergia con il territorio cirocostante. Un esempio su tutti, l’ultimo in ordine di tempo, è l’adesione al progetto M’ iIllumino di meno, che ha preso il via lo scorso 23 febbraio.

Tra le altre innumerevoli attività si ricordano la Commissione Informatica, i progetti dall’Alternanza Scuola Lavoro collegati al tema della lotta alla spreco alimentare, nonché la valorizzazione del Parco Altomilanese con l’attività del Progetto MondoBiodiverso o quello della Fverde e tanto altro ancora.