Studenti a lezione di debate a Santa Caterina

Villa Bassetti a Leggiuno riapre le porte a giovani studenti. Riparte, infatti, la formazione dei ragazzi per il “Debate” che lo scorso anno ha visto la prima Olimpiade nazionale.

Dopo quell’appuntamento, l’interesse per quest’arte oratoria è cresciuto: è così aumentato il numero di scuole che ha chiesto formazione per i propri allievi.

Da oggi , lunedì 12 febbraio, e fino a metà marzo riprendono, quindi, i seminari di approfondimento e pratica. Le attività della Rete continueranno per tutta la primavera con incontri di specializzazione nel Public Speaking, nella ricerca documentale e per giudici, per rafforzare la capacità di dibattere di studenti e docenti che stanno già praticando il debate.

Ancora una volta Santa Caterina e Villa Bassetti saranno un punto di riferimento nazionale per la formazione organizzata dalla rete Wedebate in collaborazione con l’ITE Enrico Tosi e con il sostegno della Fondazione Merlini e Villa Bassetti, il bene della Provincia di Varese, sta diventando un centro di formazione permanente