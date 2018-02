Superminimi e aumento contrattuale. Sciopero alla Goglio

Martedì 13 febbraio i lavoratori della Goglio, azienda di Daverio specializzata nella produzione di macchine per il packaging, hanno scioperato per 8 ore. La decisione è stata presa dai sindacati di categoria Slc Cgil e Fistel Cisl e le rispettive rsu dopo l’incontro avuto con la direzione aziendale alla presenza del titolare Franco Goglio.

«La direzione aziendale – recita una nota del sindacato – ha confermato infatti di aver assorbito la tranche di aumento contrattuale dai superminimi sia assorbibili che non assorbibili. Per questo motivo rimane confermato lo stato di agitazione come stabilito nelle assemblee del 25 gennaio con il blocco delle prestazioni aggiuntive oltre il normale orario di lavoro e lo sciopero di 8 ore previsto per il giorno 13 febbraio».

COS’È IL SUPERMINIMO

Il superminimo è un elemento accessorio della retribuzione che può essere pattuito nel contratto individuale tra le parti (superminimo individuale), oppure nell’ambito della contrattazione aziendale (superminimi collettivi). In genere viene riconosciuto questo trattamento a seconda delle funzioni attribuite al lavoratore, per merito o per specifiche qualità. Possono essere assorbibili, quando il trattamento si riduce proporzionalmente in casi di aumenti retributivi stabiliti dal contratto collettivo e dai passaggi di livello, oppure non assorbibili quando il superminimo resta invariato nonostante aumenti la retribuzione. Nel caso della Goglio sono stati fatti rientrare quelli non assorbibili nell’aumento contrattuale.