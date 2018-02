Tafferugli in centro a Milano al corteo antifascista

Violenti scontri si sono registrati nel centro di Milano durante la manifestazione antifascista che si è svolta nel pomeriggio di oggi, sabato 24 febbraio.



Le forze dell’ordine hanno respinto il corteo antifascista che stava sfilando da largo la Foppa. I manifestanti si sono spostati dalla piazza e hanno tentato di incamminarsi verso piazza piazza Baiamonti. La tensione è esplosa quando le forze dell’ordine li hanno bloccati. Testimonianze parlano di bombe carta verso le forze dell’ordine che contenevano i dimostranti con manganellate.

Già in mattinata sempre a Milano si erano registrati i primi tafferugli dopo che una trentina di studenti avevano protestavano contro il comizio di Simone Di Stefano di CasaPound .

In tutto sono alcune centinaia le persone che si erano date appuntamento in Largo La Foppa per dire “No al sabato nero”. La manifestazione è stata organizzata da alcuni gruppi antagonisti per contestare la presentazione dei candidati alle elezioni di Casa Pound. Gli scontri si sono verificati attorno alle 15.30 quando i poliziotti, in tenuta antisommossa, ha impedito ai manifestanti di dirigersi verso le due piazze dove erano in programma i comizi di Casa Pound e della Lega con Salvini. Ci sono state alcune cariche e si registrano alcuni contusi .

La diretta del Corriere della Sera