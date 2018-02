Tanta gente alla scoperta di Clivio con Cioccolandando

In tanti hanno partecipato domenica scorsa all’edizione 2018 di Cioccolandando, organizzata dall’associazione Idea Genitori in collaborazione con il Comune e la Protezione civile di Clivio.

Un’occasione per una dolce passeggiata alla scoperta del paese e dei suoi luoghi, che ha coinvolto molte persone, accompagnate in cinque tappe da altrettanti gusti di cioccolata preparata dalla pasticceria Buosi: cioccolata al cocco a Palazzo Reale, al mandarino al Museo insubrico di storia naturale, cioccolata fondente al ritrovo forse più bello, in località “Sette cicliegi”. La passeggiata ha poi toccato L’Arco e si è conclusa con un dolce “cadeau” all’Asilo, dove i genitori dell’associazone hanno organizzato una piccola mostra che racconta la storia dell’asilo con documenti, vestitini e oggetti.

La giornata è stata anche l’occasione, per molti, per scoprire il Museo insubrico di Storia naturale, con le sue collezioni di fossili, insetti e animali, e il Visitor centre del sito Unesco del Monte San Giorgio, con le sue guide.