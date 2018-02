Tanti passi e poche luci: torna “M’illumino di meno”

Tutti a piedi, e a luci basse, per l’edizione 2018 di M’illumino di meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che raccoglie ogni anno sempre più adesioni.

Anche in provincia di Varese sono tantissime le iniziative che oggi, venerdì 23 febbraio, e nel fine settimana cercheranno di coinvolgere i cittadini, e soprattutto bambini e ragazzi, in una riflessione sulle nostre abitudini e su quanto possano incidere sulla salute del pianeta ma anche sulla nostra.

L’edizione 2018 dell’iniziativa si concentra, oltre che sul risparmio energetico in senso stretto, anche sul camminare. Camminare come stile di vita sano e positivo, e come scelta per ridurre la nostra dipendenza dalle auto e dal petrolio, guadagnandoci in salute e in aria più pulita.

«Quest’anno – spiegano i promotori dell’iniziativa – Caterpillar e Radio2 dedicano M’illumino di Meno alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi. Perché sotto i nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo. Entro il 23 febbraio 2018, giorno di M’illumino di Meno quattordicesima edizione, vogliamo simbolicamente raggiungere la luna a piedi e sono 555 milioni di passi: abbiamo dunque bisogno del contributo di tutti».

Anche Varesenews ha partecipato, con un concorso fotografico che ha premiato la foto più bella sul tema di quest’anno.

Ecco alcune delle iniziative in programma in provincia di Varese (e nelle immediate vicinanze):

Scuole – In provincia di Varese sono ben 45 le scuole che partecipano all’edizione 2018 della Giornata per il risparmio energetico: LEGGI

Bisuschio – Incontri nelle scuole sul risparmio energetico e una passeggiata serale, in programma venerdì 23 febbraio alle 20.30 LEGGI

Brinzio – Venerdì 23 febbraio alle 18.30 un incontro sul tema del cammino e una cena al buio con gli Alpini LEGGI

Busto Arsizio – A Busto l’’Amministrazione comunale parteciperà all’iniziativa spegnendo l’illuminazione pubblica di piazza san Giovanni LEGGI

Induno Olona – Nel pomeriggio luci spente nella sede del Municipio, mentre nelle scuole si cerca di raggiungfere l’obiettivo dei 380mila passi LEGGI

Porto Ceresio – Venerdì 23 febbraio l’appuntamento è alle 18, per fare quattro passi in compagnia sul Lungolago e un brindisi davanti al Botel LEGGI

Vedano Olona – Amministrazione e scuole insieme, venerdì 23 febbraio, per una mattina al Parco Spech con merenda ecologica LEGGI

Legnano – Venerdì 23 febbraio il Comune spegnerà le luci che illuminano piazze e monumenti della città LEGGI