Tassista abusivo malmenato a Malpensa

Un uomo è stato malmenato a Malpensa, accusato di essere un “abusivo” che ruba clienti: l’uomo si era infatti proposto poco prima a un turista, che ha reso noto l’episodio attraverso un video e una lettera inviata al quotidiano MilanoToday. È avvenuto domenica sera al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa, come si nota nelle immagini.

“Sono arrivato – racconta l’autore del video, rimasto anonimo – e avevo bisogno di un passaggio per tornare in centro. Fuori dagli arrivi un signore distinto si presenta come autista privato e si offre di accompagnarmi in centro, prezzo fisso 95 euro. Pensando che fosse un servizio regolare decido di accettare”.

“Uscito dall’aeroporto – prosegue ancora il passeggero – mi ferma un tassista dicendomi che la persona a cui mi ero affidato non aveva regolare licenza e i due iniziano a litigare animatamente. Decido quindi di prendere il taxi regolare ma i due continuano ad insultarsi a vicenda fino a quando il tassista accosta e il resto lo vedete nel video, girato da me all’interno del taxi”.

La Polizia di Malpensa ha identificato due persone coinvolte, un tassista e un abusivo, mentre le altre persone presenti sarebbe intervenute solo per sedare la rissa tra i due. La persona aggredita non ha per ora presentato denuncia. La Polizia invita in ogni caso la persona che ha girato il video a rendere dichiarazioni sull’episodio.

Da anni il fenomeno degli abusivi – pur contrastato di continuo da Polizia e Finanza – è al centro di grandi polemiche e di lamentele da parte dei tassisti. Alla presenza di autisti che avvicinano i turisti “alla vecchia maniera” si aggiungono anche i titolari di Noleggio con Conducente (Ncc) che offrono i loro servizi mediante App specifiche, come Uber (che prevede il rispetto delle regole italiane sugli Ncc). Di recente ha iniziato a emergere anche uno scontro tra i conducenti Ncc e conducenti senza alcuna licenza che operano con altre app.