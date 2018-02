A teatro con i più piccoli con “La rivolta dei fantasmi”

Domenica 4 marzo alle 15 e 45 torna “Bim Bum Bam”, la rassegna per i più piccoli. Appuntamento con burattini, pupazzi e cantastorie (per i bambini dai 3 anni in su) e lo spettacolo “La rivolta dei fantasmi”, con la compagnia Bottega Teatrale.

Inizio spettacoli: ore 15,45 e ore 17,10, max 80 persone. Prenotazione obbligatoria chiamando il +39 349 3281029 o prenotazionezattera@libero.it. Ingresso libero.