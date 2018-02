Lo spettacolo delle idee di TEDx torna a Varese con un nuovo appuntamento che esplorerà il tema della scienza. Il team di TEDxVarese ha annunciato una nuova edizione di TEDxVareseSalon, che si terrà venerdì 2 marzo 2018 al Joint Research Centre della Commissione europea di Ispra. Il tema scelto per questa edizione è “Il posto della scienza” e sul palco prenderanno la parola quattro speaker tra scienziati e ricercatori. I posti per l’evento sono limitati a 100. I biglietti necessari a partecipare saranno messi in vendita soltanto online a partire da venerdì 9 febbraio alle ore 19:00 sul sito tedxvarese.com.

Cos’è TEDx

I TEDxSalon sono eventi in stile TEDx, il famoso marchio di conferenze e uno dei palchi più prestigiosi al mondo, che hanno l’obiettivo di valorizzare idee che vale la pena diffondere e prevedono la presenza di relatori che hanno a disposizione pochi minuti di tempo per parlare di un’idea innovativa. A differenza dei TEDx, che indagano temi variegati, i TEDxSalon hanno queste caratteristiche: esplorano un tema specifico, ci sono soltanto quattro relatori, i posti sono limitati e c’è un maggiore coinvolgimento dei partecipanti, attraverso esperienze interattive.

Quello di Ispra è il secondo TEDxVareseSalon organizzato dal team di TEDxVarese, e sarà realizzato in collaborazione con il Joint Research Centre. Si tratta del primo evento TEDx in assoluto all’interno di un JRC. Il JRC, basato in cinque paesi e sei siti, di cui il sito di Ispra è il più grande, fornisce un supporto scientifico ai processi decisionali della Commissione europea.

Il programma di TEDxVareseSalon

L’inizio dell’evento è previsto alle ore 19:00. Oltre ai quattro talk, l’evento prevederà momenti di networking e un’esperienza notturna interattiva in tre laboratori del centro. I partecipanti potranno toccare con mano la scienza e i progetti sviluppati dal JRC grazie alla guida di alcuni responsabili all’interno dell’European Interoperability Centre for Electric Vehicles and Smart Grids, il laboratorio dedicato ai veicoli elettrici e alle misurazioni delle emissioni elettromagnetiche generate dalle auto elettriche e ibride e la loro comunicazione wireless con le reti elettriche intelligenti, dell’European Laboratory for Structural Assessment, il laboratorio che testa la vulnerabilità degli edifici a terremoti ed esplosioni e dell’European Microwave Signature Laboratory, una delle strutture più avanzate per misurare segnali radio all’interno della camera anecoica utilizzata anche per testare il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo.

“Siamo felici ed emozionati di organizzare un evento TEDx al Joint Research Centre di Ispra – commenta David Mammano, organizzatore e licensee di TEDxVarese – Fin dal nostro primo evento abbiamo ritenuto importante coinvolgere e valorizzare i nodi di produzione del sapere del nostro territorio con le loro persone e idee che vale la pena diffondere e il JRC, uno dei campus di ricerca leader in Europa, è certamente uno di questi”.

“Saremo contenti di darvi il benvenuto a questo TEDx ospitato dal Joint Research Centre – dichiara Vladimìr Sucha, Direttore Generale dei Joint Research Centre – Il tema dell’evento è il ‘Posto della scienza’. Siamo un’organizzazione molto particolare. Il nostro ruolo è fornire un supporto scientifico al processo decisionale della Commissione europea. È una grande sfida e una grande esperienza e siamo felici di condividerle insieme a voi”.

I nomi degli speaker verranno annunciati sui canali ufficiali di TEDxVarese in questi giorni. Si tratta di scienziati e ricercatori che lavorano al JRC e al CERN di Ginevra. Tra i primi rivelati durante la conferenza stampa, quello di Valentina Montalto, JRC researcher, e Giovanni Porcellana, knowledge transfer officer del CERN. Sul sito tedxvarese.com è possibile approfondire le informazioni su tutte le modalità con cui poter partecipare, come spettatori o partner dell’evento.

L’evento può contare su una community di partner in crescita che sosterranno questo TEDxVareseSalon e le prossime iniziative targate TEDx a Varese. Tra questi, EOLO, partner Premium che accompagnerà le connessioni dei partecipanti e della community; Elmec Informatica, partner Premium che affianca TEDxVarese fin dalla prima edizione; il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e Rise Italia, partner sognatori e Volta Robots, event supporter. Gli eventi TEDxVarese e TEDxVareseSalon sono realizzati anche grazie alla media partnership di Varesenews e al patrocinio o la collaborazione di diverse realtà istituzionali, tra cui la Commissione Europea, Regione Lombardia, la Provincia di Varese, il Comune di Varese, le università del territorio e la SSML di Varese.