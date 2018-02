Telos, corteo improvvisato nella Saronno guardata a vista

Corteo improvvisato per le strade saronnesi per gli anarchici del centro sociale Telos che hanno, malgrado la città fosse blindata dalle forze dell’ordine, attraversato la zona a ridosso del centro scandendo slogan contro le forze dell’ordine e in solidarietà al 25enne arrestato due settimane fa per i disordini della notte di Capodanno davanti al carcere Vallette di Torino.

Gli anarchici – una quarantina di persone – sono arrivati in piazzetta Portici intorno alle 15,15 come annunciato nei volantini affissi in tutta la città negli ultimi giorni. Dopo aver distribuito il loro comunicato e averlo letto col megafono intorno alle 17 hanno iniziato un vero e proprio corteo partendo da via Padre Monti. Arrivati in via Marconi sono stati bloccati da due blindati dei carabinieri. Gli anarchici non si sono dati per vinti ed hanno svoltato in via 25 aprile continuando fino in piazza San Francesco. Da qui dopo un breve presidio con lettura del messaggio di solidarietà all’arrestato hanno ripreso il corteo che si è sciolto poco dopo in via Guaragna. Diverse le proteste degli automobilisti bloccati, prima in ingresso da Solaro, poi al sottopassaggio di via Primo maggio e dei negozianti che si sono ritrovati con le telecamere imbrattate.

Massiccio lo spiegamento di forze dell’ordine, carabinieri e polizia di stato, anche per evitare che gli anarchici raggiungessero i gazebo politici in piazza Libertà e corso Italia e il banchetto con cui Paolo Bocedi, presidente di Sos Italia Libera ha raccolto le firme per una denuncia collettiva proprio contro gli imbrattamenti degli anarchici.