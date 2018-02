Tenta il suicidio impiccandosi nel bosco, salvato all’ultimo

Ha tentato il suicidio impiccandosi, ma è stato raggiunto per tempo dai carabinieri, che l’hanno salvato quando già aveva il cappio al collo, al buio, nel bosco.

I fatti sono accaduti domenica sera, verso le 19:30, a Garbagnate Milanese.

Un uomo ha chiamato il numero di emergenza “112”, spiegando che un suo conoscente aveva deciso di farla finita a causa dell’ennesimo litigio domestico con la compagna, che stavolta lo aveva cacciato di casa.

Da subito, prima che l’interlocutore interrompesse la chiamata, l’operatore della centrale operativa dei Carabinieri ha capito che in realtà la persona con gli intenti suicidi fosse proprio il suo interlocutore e pertanto ha diramato immediatamente le ricerche, attivando le procedure di localizzazione telefoniche e riuscendo a circoscrivere la posizione in cui si trovava il soggetto nell’area boschiva di Garbagnate Milanese.

Una volta giunta in zona, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Rho ha notato, in via Forlanini, una motocicletta parcheggiata a bordo strada e perciò, insospettita, ha deciso di entrare a piedi all’interno dell’area boschiva per effettuare una battuta di ricerca. Dopo poco, i militari hanno sentito dei rumori provenienti dall’area e hanno trovato l’uomo che pendeva da un albero di alto fusto con un cappio al collo. I carabinieri, a quel punto, lo hanno sostenuto e sollevato dai piedi per impedirgli il soffocamento mentre è sopraggiunto un secondo equipaggio che è riuscito a sciogliere la corda, consentendo di trarlo in salvo.

La persona, subito dopo, è stata soccorsa da personale sanitario del 118 che lo ha trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Garbagnate Milanese, ove è stato prima sottoposto a TSO e poi ricoverato in psichiatria, non in pericolo di vita, per ricevere le cure del caso.

L’uomo si è salvato ma il suo tentativo di richiamare l’attenzione sulla sua storia poteva avere conseguenze letali.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente. Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 180950 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Oppure il Numero Verde 800334343 attivo h24,