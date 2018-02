Il territorio ringrazia: “Chi volle l’università, ci vide giusto”

La ventesima cerimonia di apertura dell’anno accademico dell’Università dell’Insubria ha visto in platea rappresentanti istituzionali, delle forze dell’ordine e del mondo politico oltre a onorevoli e consiglieri regionali .

GLI INTERVENTI ISTITUZIONALI

In apertura, il cerimoniere, la professoressa Michela Prest, ha dato la parola al Presidente della Regione Roberto Maroni che ha ricordato come la Regione voglia aumentare le proprie competenze per poter investire di più sulla qualità della formazione accademica e sulla ricerca.

Subito dopo è stato chiamato il sindaco di Como Mario Landriscina: « La città nutre un grande interesse verso questo ateneo e vogliamo continuare a investire . Il futuro dei nostri giovani dipende anche dal lavoro di qualità che qui viene svolto. Quindi grazie per ciò che fate e continuiamo a lavorare con intensità». La città di Como ha recentemente visto il potenziamento dell’offerta formativa universitaria grazie alla convenzione firmata tra università e Asst Lariana che porterà il corso di Medicina all’ospedale Sant’Anna.

Di una storia ultraventennale ha parlato il sindaco Davide Galimberti che ha ricordato la prima esperienza già negli anni ’70: « Chi volle puntare su questa istituzione ci vide giusto. Oggi che assistiamo alla crescita dell’industria 4.0 dove formazione e preparazione faranno la differenza, avere questa opportunità sul territorio ci pone in vantaggio. Continuiamo a lavorare in rete per questa realtà che, anche a livello strutturale, sta prendendo forma».

IL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI

Nel corso della cerimonia ha preso la parola Luca Giorgetti, rappresentante della componente studentesca che ha sottolineato l’importante traguardo dei vent’anni: « A livello statistico, un matrimonio dura 17 anni. Siamo stati molto bravi!» Il suo intervento ha sottolineato soprattutto il ruolo centrale del docente, chiamato a ispirare e non a imbeccare lo studente: « Pochi altri mestieri possono cambiare in profondità nei giovani. In quanto docenti dovete farci innamorare della vita che ci attende».

IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

« Questa è anche un po’ la nostra casa, dove viviamo parte della nostra vita. Non possiamo essere indifferenti alla qualità delle ore che passiamo al lavoro e ai luoghi dove lo svolgiamo» L’intervento della rappresentante del comparto tecnico amministrativo architetto Sonia Maria Garziera, Senatrice Accademica, ha fatto leva sulla collaborazione e la condivisione per il bene collettivo. Sonia Maria Garziera, ha puntato sul senso di appartenenza quale motore di sviluppo collettivo, un senso di appartenenza, però, che si rafforza grazie a politiche premianti della meritocrazia: « Superata la fase di riorganizzazione e razionalizzazione dell’attività amministrativa, il nostro Ateneo punta alla qualità: della didattica e della ricerca, ma anche dei servizi; lo può fare proprio grazie alle professionalità acquisite, che fanno parte del capitale della nostra Università e, come tali, vanno tutelate. Per questo, le attività di aggiornamento e di formazione sono certamente tra gli strumenti potenziabili. Si potrebbe addirittura arrivare a concretizzare dei veri e propri piani individuali: il punto di partenza diviene, allora, il singolo dipendente, con le sue esigenze di crescita professionale, di miglioramento e di soddisfazione sul lavoro. Il dipendente formato, soddisfatto del proprio lavoro e gratificato garantirà quella qualità di servizi da cui la ricerca, la didattica e la terza missione potranno trarre grande vantaggio; di ciò, senza dubbio, beneficerà lo stato di salute dell’intero Ateneo, anche in considerazione del regime di costante monitoraggio e valutazione a cui siamo, da qualche tempo, sottoposti».

LA ROSA COMACINA

Prima della premiazione dei nuovi docenti ordinari, come vuole la tradizione, il Rettore ha assegnato la “Rosa comacina”, il premio per quanti si siano distinti nella società civile nello sviluppo della collaborazione con l’università. Per i vent’anni, l’ateneo ha voluto premiare due persone in rappresentanza delle due comunità che hanno investito e investono nell’ateneo. Per la città di Varese è stato premiato Marco Reggiori mentre per Como il premio è andato ad Angelo Palma