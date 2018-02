Terza medaglia per Arianna Fontana: bronzo nei 1000

Oro, argento e adesso anche bronzo: Arianna Fontana copre l’intero medagliere a disposizione salendo per la terza volta sul podio alle Olimpiadi di Pyeongchang. (foto: CONI)

Dopo la vittoria nei 500 metri e il secondo posto in staffetta, la formidabile valtellinese è terza nei 1.000 metri dello short track femminile, al termine di una finale – a 5 – in cui è avvenuta la clamorosa eliminazione delle due coreane, che si sono toccate fra loro finendo sul ghiaccio a 2 giri dalla fine.

La gara è stata vinta con merito dall’olandese Schultin che ha preceduto la canadese Boutin; Fontana, che era in linea con le coreane al momento della loro caduta, è giunta con un paio di metri di ritardo dalla neocampionessa olimpica.

Con questa medaglia, la 27enne delle Fiamme Gialle entra definitivamente nell’Olimpo di ogni epoca per lo short track e per lo sport italiano. Arianna ha collezionato in tutto otto medaglie “spalmate” su quattro edizioni dei Giochi (Torino, Vancouver, Sochi e Pyeongchang): un oro, due argenti e cinque bronzi. E l’alloro di Fontana permette all’Italia di arrivare a quota dieci medaglie, il bottino sperato alla vigilia ma non così scontato.

MEDAGLIE ITALIA A PYEONGCHANG