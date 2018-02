Terzo appuntamento per Musica inCircolo con il violino di Clarissa

La giovanissima violinista Clarissa Bevilacqua sarà la protagonista del terzo appuntamento di Musica in Circolo, sesta edizione. Già nota ed apprezzata al pubblico varesino, Clarissa ha iniziato lo studio del violino all’etá di cinque anni, debuttando a nove come solista al Pritzker Pavilion di Chicago davanti a migliaia di persone.

Successivamente si è esibita alla Carnegie Hall di New York e ha tenuto recital e concerti negli Stati Uniti, in Italia, Francia e Germania. A soli 16 anni si è laureata con 110 e lode con menzione d’onore presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza. Domenica 11 Febbraio ore 17, presso la Chiesa di S. Giovanni Paolo II nel Monoblocco dell’Ospedale di Circolo, Clarissa suonerà su un prezioso violino Testori del 1700 la sonata e la partita n 2 per violino solo di Bach (che termina con la famosa chiaccona) e due virtuosistici capricci di Paganini.