The Rural Alberta Advantage live alle Cantine per l’unica data italiana

Missin Red torna al Twiggy Cafè di Varese. L’appuntamento è per venerdì 2 marzo quando la cantante, dj e produttrice proporrà un dj set dal gusto ricercato e trascinante, con selezioni che variano dal swing all’electro swing, dalle oldies all’elettronica, dai mash-ups alla breakbeat, dal reggae alla tropical bass.

Sabato invece l’appuntamento è con il dj set a cura di Teo Candiani per due ore da vivere a ritmo di musica. Il 4 marzo grande live dei The Rural Alberta Advantage che suoneranno alle Cantine Coopuf, in quella che sarà la loro unica data italiana (ingresso 7 euro). La band di Toronto presenterà il nuovissimo album “The Wild”, costituito da dieci tracce folk che parlano dei loro luoghi nativi e del dolore. Aprirà il concerto del gruppo canadese, The Lonely Rat, progetto solista del cantante dei merci Miss Monroe e protagonista qualche anno fa della colonna sonora del film e della serie TV “Non Pensarci” del regista Gianni Zanasi.