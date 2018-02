“Ti presento papà”: una piece varesina per aiutare chi non vede

Dopo il grande successo ottenuto in tutta Italia, arriva a Varese la commedia teatrale dell’autore

varesino Giuseppe Della Misericordia: “Ti presento papà”.

La pièce andrà in scena al Teatro di Varese Openjobmetis il 16 febbraio alle 20,30 con la Compagnia Teatrale Anna Bonomi, che anche quest’anno collabora assieme al Lions Club Varese Sette Laghi per una buona causa: l’acquisto di un cane guida per non vedenti. Tutto il ricavato della serata, infatti, sarà devoluto a Servizio dei Cani Guida dei Lions e Ausili per la Mobilità dei Non Vedenti Onlus. L’ingresso sarà ad offerta libera.

Lo spettacolo è prodotto da Coopuf Teatro e Compagnia Teatrale Anna Bonomi, vede la regia di Andrea Minidio e gli attori in scena: Michele Todisco, Gloria Dusi, Anna di Pasquantonio, Massimo Rolandi, Giovanna Belletti.

«Anche quest’anno è stato un piacere collaborare con il Lions Club Varese Sette Laghi: partnership iniziata con Anna Bonomi e che già da alcuni anni permette al teatro di essere anche utile ai cittadini – spiega il regista Andrea Minidio – Inoltre siamo molto contenti di portare in scena, per la prima volta in questa città, la brillante commedia dell’autore varesino Giuseppe Della Misericordia, un esempio della vivace e crescente anima artistica del territorio».

Un’occasione per ridere in modo intelligente insomma, regalando due occhi a chi non vede.