Torna, per i giovani musicisti: “Un pianoforte per il Sacro Monte”

Anche per quest’anno si aprono le selezioni per il concorso musicale “Un pianoforte per Sacro Monte. La musica esce da Casa Pogliaghi”.

Giunto ormai alla sua terza edizione, negli anni il progetto ha registrato un sempre più crescente interesse da parte dei giovani musicisti partecipanti e un ottimo seguito di pubblico giovane-adulto, con un incremento dei giovani spettatori-visitatori di età compresa tra i 16 e i 30 anni.

Come nelle edizioni precedenti, anche nel 2018 la Casa-Museo Lodovico Pogliaghi metterà a disposizione dei giovani musicisti e studenti degli istituti musicali il pianoforte a mezza coda Pleyel – generosamente prestato nel 2016 dalla signora Serena Klemm e collocato presso l’Atelier della casa-museo accanto al modello in gesso della Porta Maggiore del Duomo di Milano – dando loro la possibilità di esibirsi con proprie composizioni, esecuzioni e performance artistiche di ampio respiro all’interno di un contesto di alto valore artistico e culturale. I ragazzi vincitori, in questo modo, saranno coinvolti nell’offerta culturale non solo del museo, ma anche del Sacro Monte in generale, con proposte ricche e variegate, volte a coinvolgere un pubblico eterogeneo: giovani, adolescenti, famiglie e appassionati di musica a vario livello.

I giovani vincitori del concorso non si esibiranno soltanto presso la Casa Museo Pogliaghi – dove sono previste tre esibizioni durante gli aperitivi serali del venerdì sera – ma anche presso il Museo Baroffio e del Santuario, altra importante storica realtà museale del Sacro Monte di Varese, che aprirà le sue porte a due concerti/performance, pensati appositamente per bambini e famiglie.

Importante novità del concorso riguarda i premi e i riconoscimenti che verranno assegnati ai vincitori selezionati: quest’anno, accanto alla possibilità di esibirsi presso la Casa Museo Pogliaghi e il Museo Baroffio – mettendo così alla prova capacità sia professionali sia di coinvolgimento del pubblico – sono stati introdotti premi extra grazie alla collaborazione nata, proprio quest’anno, con i Pomeriggi Musicali e il Teatro Dal Verme di Milano. I premi verranno destinati ai giovani vincitori selezionati, le cui performance avranno registrato il maggior gradimento da parte del pubblico.

REQUISITO DI BASE PER I GIOVANI PARTECIPANTI: CONOSCERE IL MUSEO

Requisito necessario per presentare la propria candidatura è la partecipazione al tour guidato gratuito presso la Casa Museo Pogliaghi e il Museo Baroffio, per conoscere le collezioni d’arte in essi conservate e i contenuti artistici per poter meglio armonizzare il proprio progetto artistico con le realtà museali. La visita sarà anche l’occasione per presentare il contesto storico-artistico del Sacro Monte di Varese.

I sopralluoghi avranno luogo sabato 17 e sabato 24 febbraio e sono su prenotazione obbligatoria, contattando il 366.4774873 o scrivendo a info@casamuseopogliaghi.it per lasciare il proprio nominativo.

La domanda di iscrizione con le proposte di concerto deve essere consegnata entro e non oltre domenica 11 marzo 2018. Per conoscere nel dettaglio le condizioni e i termini di partecipazione rimandiamo al bando di concorso, pubblicato nella sezione News ed Eventi del sito www.casamuseopogliaghi.it.