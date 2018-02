Torna a giugno la StraLuino

Tutti di corsa alla StraLuino che quest’anno, dopo lo stop della scorsa edizione, tornerà a riempire il cuore degli sportivi dell’Alto Varesotto: si terrà il prossimo 3 giugno.

E ancora: la prossima estate sarà particolarmente calda dal punto di vista musicale, con un nome di primo piano della canzone italiana che gli amministratori per il momento vogliono rimanga una sorpresa ma che, per storia e tradizione, sarà in grado di far sognare e cantare in riva al lago in occasione dell’atteso concerto estivo.

Gli “street food”, eventi che fanno segnare il tutto esaurito saranno due, uno di portata internazionale ad agosto e un altro a luglio in collaborazione con Ascom.

Poi tante altre le novità che trapelano dalla riunione tecnica avvenuta questa mattina in Comune, e che hanno visto sedere allo stesso tavolo dirigenti e amministratori di diversi settori (nella foto).

Solo date e segni sul foglio, per ora, ma che permettono di capire quali saranno i principali appuntamenti.

Così sono confermati i fuochi d’artificio per il 29 giugno in occasione della festa patronale – la data cadrà quest’anno di venerdì – con l’intento da parte dell’amministrazione di coinvolgere in una partnership la vicina Germignaga e sperimentare magari l’appeal creato da una sfida remiera capace di vedersi sfidare gli sportivi delle diverse società in un evento che avrà come protagonista il lago. Questo a luglio.

E sempre a partire da luglio è confermato il cinema all’aperto, sempre nell’area a lago.

A Ferragosto il seguitissimo concerto di piano; vi sarà un evento musicale con le arpe.

Sul piano organizzativo rimangono sempre attive le regole legate alla sicurezza degli eventi pubblici e quindi sarà determinante il coordinamento, già testato l’anno passato, basato su professionalità e presenza della polizia locale e delle altre forze dell’ordine.