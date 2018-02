Torna il Grand Prix delle Montagne Varesine

Mancano solo gli ultimi dettagli per definire il programma del Gran Prix delle montagne varesine 2018, il circuito di corsa in montagna del varesotto che giunge alla sua terza edizione con molte novità.

Nuovi importanti sponsor

In questa stagione, arrivano finalmente due importanti sponsor a sostenere il patron del circuito, Vittorio Ciresa, nel suo compito di valorizzazione e riscoperta dei nostri territori di montagna.

A pochi mesi dai danni arrecati al polmone verde della nostra provincia dai numerosi incendi, il ruolo di promozione dei nostri monti e di pulizia dei sentieri, messo in atto dai volontari durante le fasi di preparazione dei percorsi di gara, risulterà ancora più importante.

I main sponsor della grand boucle delle nostre prealpi saranno Fast&Up, il marchio dell’Azienda Farmaceutica svizzera Novelty Pharma specializzato nella produzione di integratori per lo sport, ed Eolo, la società di telecomunicazioni e Internet Service Provider, intensamente attiva in ambito di promozione di trail running grazie al suo appasionato presidente/atleta Luca Spada.

Un circuito con diverse specialità e classifiche

Il 3° Grand Prix delle montagne varesine inizierà con una cronoscalata, il Vertikal Sass de Fer, che ha ottenuto ottimi feedback nella passata edizione, quella d’esordio.

L’ascesa al Sasso del Ferro l’anno passato vide trionfare atleti del calibro dello svizzero Roberto Delorenzi, e delll’atleta basca Ainhoa Lendinez Garate.

La gara di Laveno assegnerà la prima maglia di leader di classifica generale, ma anche di leader degli scalatori, la cui mini classifica vedrà nel computo dei punteggi la presenza delle tappe di Cuveglio (La Brevisima), e di Voldomino (Chrono San Martino).

Sarà presente, come già detto, la classifica generale a punti, e la già sperimentata, nella passata edizione, classifica a tempo (per i soli partecipanti a tutte e 8 le gare).

Un calendario sempre più ricco

Il calendario 2018 si articolerà in 8 prove, grazie all’inserimento di neo-nate competizioni e di gare come la Gromeron, facente parte in passato del trittico organizzato da Eolo Running.

Tutti i dettagli sul circuito e sulle singole gare, compreso il calendario, sono visionabili sul sito ufficiale del Grand Prix.