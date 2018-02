Torna Jazz’Appeal con il quintetto “Strange Fruit”

Venerdì 23 febbraio, alle 21.30, nella Sala Planet Soul di Gallarate, in via Magenta 3, la rassegna Jazz’Appeal propone il quintetto “Strange Fruit”, composto da Francesca Petrolo al trombone, Caterina Lazagna alla voce, Michelangelo Decorato al piano, Lorenzo Serafin al contrabbasso e Nicola Stranieri alla batteria.

Questo gruppo nasce dall’incontro di due musiciste, Francesca Petrolo e Caterina Lazagna, entrambe affascinate dalla forza blues della grandissima cantante jazz Billie Holiday. Si sono immerse nel suo vasto repertorio e da lì sono partite per una rivisitazione personale di grandi standards del jazz e non solo, accompagnate in questo viaggio da musicisti duttili e sensibili come Lorenzo Serafin al contrabbasso, Michelangelo Decorato al piano e Nciola Stranieri alla batteria, che in questa occasione si unisce al quartetto base. Il risultato è una musica giocata sull’interplay fra i musicisti, il contrappunto tra voce e trombone e sugli echi del grande passato del jazz.

Jazz’Appeal è lo storico appuntamento per tutti gli appassionati del grande jazz, giunto alla XVIII stagione, realizzato anche con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto ONLUS – Bando 2017 Arte e Cultura.

JAZZ’APPEAL 2017/2018

Sala Planet, via Magenta 3, Gallarate (VA) Tel. 0331 708224,

segreteria@jazzappeal.it, sito web www.jazzappeal.it



Prossimo appuntamento: venerdì 2 Marzo 2018, ore 21.30: “AURORE QUARTET” con Aurore Voilqué, Basile Mouton, Thomas Ohresser, Hugo Proy