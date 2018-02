Torna la “Domenica delle monetine” e coinvolge tutta la provincia

Dopo la pioggia di monetine “rosse” che ha caratterizzato la prima e la seconda edizione della “Domenica delle monetine”, per la terza edizione si attende un acquazzone.

La manifestazione, dopo la seconda edizione che ha permesso di donare donato due cyclette al Day hospital del reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale Del Ponte, sta preparando una terza edizione ancora più promettente.

Gennaro Gesuito, l’ideatore della manifestazione benefica, e Fulvio Canevari, hanno deciso di fare le cose in grande, coinvolgendo questa volta tutta la provincia di Varese:«Vogliamo organizzare la più grande raccolta di “centesimini” mai effettuata – dice Gesuito, aveva già espresso il desiderio di allargare la raccolta, oltre la città di Varese – E’ partita una campagna di adesione, che vedrà coinvolti molti paesi della provincia, con singoli punti di raccolta che si riuniranno poi in un unico grande evento domenica 25 marzo in piazza del Podestà, nel cuore di Varese, in quella che ormai è definita la sede morale della manifestazione, il Caffè Biffi».

«Per la destinazione – conclude Gesuito – si stanno valutando due-tre “situazioni” che ci stanno a cuore, sempre relative a problematiche infantili. L’obiettivo è quello di valutare, attraverso le adesioni e l’andamento della raccolta, quale o quante di queste “situazioni”, riusciremo a soddisfare, ma speriamo tutte».

In pochi giorni, hanno già aderito circa 15 paesi della zona e una ventina di attività. E c’è addirittura un’intera via di Milano che intende partecipare.

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare: «Aspettiamo numerose altre richieste, perché quando la solidarietà chiama, Varese c’è…».

Chi fosse interessato ad aderire o anche solo per saperne di più, può contattare gli organizzatori scrivendo a g.gesuito @hotmail.it