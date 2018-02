Torna la neve, riparte il piano neve a Varese

Sono pronti e allertati tutti i mezzi del Comune in vista delle possibili precipitazioni nevose che potrebbero verificarsi in città: le previsioni meteo indicano infatti possibili nevicate a partire dalla notte tra mercoledì e giovedì, con temperature molto basse, che quindi possono rendere difficoltose le strade sia per le precipitazioni nevose che per il ghiaccio.

Proprio per l’abbassamento sotto lo zero delle temperature, nei giorni scorsi è proseguita la salatura delle strade e di tanti marciapiedi della città: per prevenire la formazione di ghiaccio. Nei giorni scorsi sono stati utilizzati circa 100 tonnellate di sale tra strade e marciapiedi.

Questa sera, 28 febbraio, anche in base alle condizioni meteo, i mezzi spargi sale effettueranno un altro intervento di salatura delle strade e dei marciapiedi: obiettivo principale la viabilità principale, le strade più trafficate e quelle più in pendenza, per un totale di circa 200 chilometri. In caso di nevicate i mezzi sono comunque allertati e pronti ad intervenire per limitare i disagi.

Questo per quanto riguarda gli impegni del comune: ai cittadini non resta che ricordare l’obbligo di montare le gomme da neve sull’auto o di tenere le catene a bordo. In caso di nevicate, è consigliabile preferire il trasporto pubblico all’auto privata ed è comunque importante la prudenza, sia per gli automobilisti che per i pedoni.