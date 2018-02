Torna l’acqua a Como dopo il guasto

In questi giorni la rete idrica di Como ha avuto un guasto che ha lasciato a secco migliaia di utenze, obbligate a rifornirsi in maniera alternativa.

Il problema alla rete idrica è stato riparato alle 21,45 di mercoledì sera e l’unità di crisi locale: «La situazione risulta tornata alla normalità», informano dal Comune.

Fino alla serata di ieri, mercoledì erano le cisterne dei vigili del fuoco a garantire la possibilità di avere acqua potabile per i cittadini ed era stato istituito un punto di distribuzione dell’acqua prima a Civiglio, poi a Camnago Volta, località Campora.

L’emergenza era cominciata martedì per via di una tubatura responsabile della perdita nella zona di piazza Vittoria, in centro città.