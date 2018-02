Il nuovo tour di Zucchero parte da Malpensafiere

“Noi ci siamo scaldando, we’re raring to go”, parola di Zucchero: basta un video su Facebook, una frase e l’entusiasmo dei suoi fan, distribuiti in mezzo mondo, sale alle stelle. Dopo aver provato in gran segreto il nuovo show nei padiglioni di MalpensaFiere, uno dei protagonisti della scena rock internazionale ha lasciato nelle scorse ore il Centro Espositivo Polifunzionale di Busto Arsizio – a proposito, ai più attenti non sarà sfuggito che il video di Zuccherò è ambientato proprio in uno dei suoi padiglioni – per avviarsi nella tournée che vivrà le sue prime tappe a Zurigo questa sera (venerdì 23 febbraio, ndr) e domani.

Che cosa ha trovato Adelmo Fornaciari, questo il nome originale dell’artista emiliano, a MalpensaFiere? Di certo, degli spazi adeguati per una band, come la sua, di grandi dimensioni. Una band formata da artisti di spicco come il tastierista Brian Auger, già in concerto con Jimi Hendrix, e Queen Cora Durham, storica batterista di Prince. Un gruppo di professionisti che si muove tra chitarre, percussioni, bassi e fiati, affiancati da tecnici altrettanto bravi: esperti di luci e suoni, con mixer, amplificatori, americane…. Tante ore di lavoro per provare e riprovare la magia della performance dal vivo. Sì, perché il concerto è una alchimia di pura energia, che però richiede un gran lavoro di regia e coordinamento, che va provato e riprovato e ha bisogno di ampi spazi per consentire alla “grande carovana” del tour di trovare la modalità migliore per adattarsi alle diverse dimensioni dei palazzetti.

Spazi che MalpensaFiere ha messo a disposizione di Zucchero in vista di una tournée che trae spunto dalla recente pubblicazione del cofanetto “Wanted”, un vero e proprio excursus nei tre decenni da lui passati negli studi di registrazione. «Questo è un regalo che mi ha fatto la mia casa discografica, che ha l’intero mio catalogo – ha dichiarato Zucchero –. È un prodotto di grande bellezza: ci sono cose rare, materiale d’archivio. Sono orgoglioso di questo cofanetto, era tanto che lo desideravo. Tutto è molto curato e meticoloso». Tanto che, per le ultime prove prima della tournée, Zucchero ha scelto MalpensaFiere.