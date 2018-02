Trecento alunni al cinema, contro il bullismo

Al cinema per combatte il bullismo. Sono 280 gli alunni che sabato mattina, alle 9 e 30 si raduneranno al Multisala Impero di Varese per vedere “Wonder”, l’ultimo film di diretto da Stephen Chbosky. Si tratta delle classi quarte dell’Istituto della Scuola Primaria Enrico Fermi di Daverio – Istituto comprensivo di Azzate.

Un’iniziativa nata da un’insegnante, Paola Brugnoni, che ha poi coinvolto anche le colleghe: «Guardavo il film e pensavo ai miei bambini di quarta elementare – spiega – e pensavo che sarebbe stato bello fargli vedere questo film, con contenuti importanti e per mandare un messaggio contro il bullismo». In una settimana la macchina organizzativa si mette in moto e viene organizzata la proiezione, invitando gli alunni e i loro genitori.

L’incontro inoltre, vedrà la partecipazione del Dott. Franco Posa, criminologo esperto in neuroscienze forensi, da anni impegnato nello studio, sensibilizzazione e contrasto al bullismo, che alla fine dello spettacolo terrà un incontro proprio sul tema.