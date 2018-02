Treni pendolari, ecco tutte le modifiche in corso da oggi

Trenord fa sapere che scattano da oggi, 5 febbraio, e resteranno in vigore fino al 9 di febbraio, le seguenti modifiche di orario sui treni. Per seguire l’andamento delle linee pendolari è possibile collegarsi alla pagina “circolazione in tempo reale” messa a disposizione dell’azienda.

MODIFICHE DI CIRCOLAZIONE TRENI dal 05 AL 09 FEBBRAIO 2018

LINEA BRESCIA – TREVIGLIO – MILANO

I treni effettuano le fermate straordinarie di SEGRATE, VIGNATE, MELZO, POZZUOLO MARTESANA, TRECELLA e CASSANO D’ADDA; esclusi i treni 10911 – 10916 – 10918.

LINEA S6 NOVARA – MILANO – TREVIGLIO

I treni in partenza da NOVARA al minuto 18 terminano il viaggio a MILANO PORTA GARIBALDI SUPERFICIE.

I treni in partenza da NOVARA al minuto 48 terminano il viaggio a MILANO ROGOREDO.

I treni in partenza da PIOLTELLO al minuto 53 hanno origine da MILANO PORTA GARIBALDI SUPERFICIE al minuto 15.

I treni in partenza da PIOLTELLO al minuto 23 hanno origine da MILANO ROGOREDO al minuto 31.

I viaggiatori diretti a TREVIGLIO possono prendere da MILANO PORTA VITTORIA i treni della linea S5.

LINEA S5 VARESE – MILANO – TREVIGLIO

I treni in partenza da VARESE al minuto 13 terminano il viaggio a MILANO PORTA GARIBALDI SUPERFICIE.

I treni in partenza da VARESE al minuto 43 effettuano il viaggio regolarmente fino a TREVIGLIO.

I treni in partenza da TREVIGLIO al minuto 40 hanno origine da MILANO PORTA GARIBALDI SUPERFICIE al minuto 30.

I treni in partenza da TREVIGLIO al minuto 10 effettuano il viaggio regolarmente fino a VARESE.