In treno al carnevale di Porto Ceresio

Con Trenord al 41° Carnevale Ceresino in programma domenica 11 febbraio a Porto Ceresio.

In occasione dell’evento l’operatore ferroviario potenzierà la composizione di undici corse per la manifestazione. I viaggiatori potranno così raggiungere direttamente in treno Porto Ceresio, grazie alla riattivazione del collegamento ferroviario con Varese avvenuta lo scorso 7 gennaio.

Evitando traffico e problemi di parcheggio, sarà possibile raggiungere il Carnevale in treno da Varese in 20 minuti; da Milano in poco più di un’ora. Le corse della Milano-Varese-Porto Ceresio permetteranno inoltre di arrivare all’evento senza cambi anche dalle stazioni di Rho Fiera Milano, Legnano, Busto Arsizio, Induno Olona, Arcisate, Bisuschio Viggiù.

Anche chi parte da Como potrà lasciare a casa l’automobile, grazie al nuovo collegamento ferroviario Como-Mendrisio-Varese che consentirà ai viaggiatori di raggiungere Porto Ceresio in treno, con un solo cambio a Varese.

È possibile acquistare i biglietti Trenord online, sull’e-Store o l’App Trenord o presso le biglietterie nelle stazioni, i distributori automatici nelle stazioni e le rivendite autorizzate.

Corse potenziate domenica 11: gli orari

Da Milano e da Varese saranno 5 le corse potenziate:

5312: Milano P.Garibaldi 11:32 – Varese 12:25 – Porto Ceresio 12:45

5314: Milano P.Garibaldi 12:32 – Varese 13:25 – Porto Ceresio 13:45

5316: Milano P.Garibaldi 13:32 – Varese 14:25 – Porto Ceresio 14:45

5320: Milano P.Garibaldi 15:32 – Varese 16:35 – Porto Ceresio 16:45

5322: Milano P.Garibaldi 16:32 – Varese 17:25 – Porto Ceresio 17:45

Da Porto Ceresio saranno 6 le corse potenziate:

5319: Porto Ceresio 13:16 – Varese 13:36 – Milano P.Garibaldi 14:28

5321: Porto Ceresio 14:16 – Varese 14:36 – Milano P.Garibaldi 15:28

5323: Porto Ceresio 15:16 – Varese 15:36 – Milano P.Garibaldi 16:28

5327: Porto Ceresio 17:16 – Varese 17:36 – Milano P.Garibaldi 18:28

5329: Porto Ceresio 18:16 – Varese 18:36 – Milano P.Garibaldi 19:28

5331: Porto Ceresio 19:16 – Varese 19:36 – Milano P.Garibaldi 20:28