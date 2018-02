Trentasei candeline per Musical Box

Musical Box compie 36 anni. Un compleanno importante per il negozio di dischi di Via XXV Aprile che il 12 febbraio del 1982 fu aperto da Antonella e Marco, gli storici proprietari che ancora oggi portavano avanti il loro lavoro con passione. Punto di riferimento musicale per la provincia, insieme a Varese Dischi (ex Casa del Disco) e al negozio di fama mondiale Carù, di Gallarate.

“Il 12 febbraio 1982 abbiamo aperto il nostro negozio. – scrivono sulla loro pagina Facebook – Oggi che sono passati 36 anni, ci sentiamo in dovere di ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di arrivare fino a qui!!! La passione non è cessata, speriamo di poter continuare con tutti voi!!! Grazie!!!!! Marco e Antonella!”

