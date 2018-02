Tresoldi: “Battuti da un episodio, ma abbiamo creato poco”

TRESOLDI 1

«Oggi è stata una partita equilibrata nella quale avremmo potuto sfruttare meglio qualche ripartenza nel primo tempo. Una marcatura saltata a inizio ripresa su un calcio d’angolo ha indirizzato il risultato finale. Purtroppo poi abbiamo avuto difficoltà a creare occasioni da rete al di là delle ripartenze a cui ho accennato. Non siamo riusciti a costruire molto altro e questo è il lato negativo del pomeriggio. Questo però non è un problema solo degli attaccanti, è compito di tutta la squadra creare situazioni utili per le punte: oggi purtroppo abbiamo poche idee. Dobbiamo aiutare di più il reparto avanzato e dare più velocità alla manovra».

TRESOLDI 2

«Al quarto d’ora del secondo tempo ho tolto dal campo Zazzi perché avevo un problema da gestire con Battistello che stava soffrendo per un dolore schiena. Avevo necessità di fare i conti con gli under e allo stesso tempo di mandare in campo qualche giocatore più d’attacco, così ho scelto Filomeno che è più offensivo di Federico.»

TRESOLDI 3

«Sul gol posso dire che in una situazione come quella avevamo predisposto una marcatura che purtroppo è saltata. Ne parlerò con i ragazzi nello spogliatoio, non voglio dare colpe in pubblico: è stato un errore e non mi sembra corretto gettare la croce su qualcuno».

MONZA 1

«Abbiamo ottenuto tre punti vitali in una partita del genere che non è mai facile, contro un Varese composto da bravi giocatori. Complimenti ai miei che hanno sbloccato la gara a inizio ripresa anche se in ripartenza avremmo comunque potuto chiudere i conti prima. Abbiamo fatto 7 punti in una settimana e abbiamo ripreso a correre. Siamo dietro le prime, terzi da soli: non molliamo e a fine anno vedremo chi sarà stata la squadra più forte».

MONZA 2

«Segnare a inizio ripresa ci ha dato morale: nel primo tempo abbiamo creato poco, eravamo un po’ spenti e un po’ confusionari. Aver sbloccato il risultato in quel momento ci ha ridato fiducia, anche perché poi siamo riusciti a difenderci bene quando il Varese ha provato a premere».

FERRI 1

«Il Varese ha giocato un primo tempo attento, in cui abbiamo anche creato qualche situazione pericolosa che non abbiamo finalizzato. Sapevamo di avere di fronte una squadra forte e organizzata e dopo aver subito il gol per un errore nostro ci siamo un po’ disuniti e abbiamo perso un po’ di ordine. In difesa stiamo rendendo bene, ma è un merito che va a tutta la squadra; per la fase offensiva è vero che siamo stati un po’ sterili a differenza di mercoledì quando abbiamo creato di più».

FERRI 2

«Per quanto riguarda la società, non siamo rassegnati: pensiamo a lavorare e a fare bene sul campo. Ovvio, servirebbe essere più tranquilli, ma la speranza è che le cose si raddrizzino. Noi comunque vogliamo fare il nostro dovere fino in fondo».

CANNELLA (ds Caronnese)

«Visto comunque un buon Varese, per noi tre punti importanti in ottica campionato. La Caronnese sta facendo torneo di testa ma il nostro progetto è triennale: stiamo ponendo le basi giuste per questo obiettivo».