Tresoldi: “Senza vittoria la classifica non si muove”

«La pressione non aumenta, perché sappiamo che il percorso è lungo e che se pareggi ma non vinci in classifica avanzi poco per volta. Purtroppo però quella vittoria non sta arrivando e trovarsi oggi in zona playout non può che essere la conseguenza di questo fatto».

Paolo Tresoldi ha ancora – incredibilmente – voce dopo una partita trascorsa a sgolarsi dagli spalti per dare indicazioni ai suoi uomini, guidati dalla panchina da Oscar Verderame e analizza così il pareggio del Varese contro l’Oltrepovoghera. «Nel primo tempo – ammette Tresoldi – non abbiamo dato il ritmo giusto alla partita e abbiamo cercato poco la profondità. Meglio nella ripresa, con gli ingressi di Filomeno, La Ferrara e gli altri che hanno dato qualcosina in più. Peccato per quell’ultima occasione che poteva cambiare la storia della partita».

Tresoldi e Merlin “esiliati” durante la partita (foto M. Borserini)

Parlando dei singoli il tecnico ha parole positive per i subentrati: «Filomeno è entrato bene nella partita ma in questo momento i minuti che ha a disposizione sono questi perché arriva da un lungo stop; ha caratteristiche diverse a De Carolis ma che ci possono presto tornare utili. E anche La Ferrara quando è sceso in campo ha dato un buon contributo». Non del tutto positivi invece i ritorni degli infortunati: «I ragazzi che erano oggi al rientro non devono essere troppo caricati di responsabilità e questo l’ho detto fin da settimana scorsa – ricorda il mister – Palazzolo sta bene mentalmente, deve solo trovare un po’ di ritmo partita. Arca è andato un po’ in difficoltà ma se lo vogliamo vedere presto ai suoi livelli ha bisogno di stare in campo. Paolo ha giocato sottotono sia per il suo lungo stop, sia anche perché nel primo tempo dovevamo cercarlo con tempi più rapidi: spesso la palla gli è arrivata quando la sua corsia era già chiusa. Un altro ritorno quello di Monacizzo, è andato bene: fuori da tanto ha saputo andare in campo subito nel modo giusto».

Sul fronte opposto, mister Mauro Gualardo spiega: «Con questo risultato diamo continuità alla striscia positiva per di più senza avere subito gol. Siamo arrivati qui con la massima umiltà perché il Varese ha voglia di tirarsi fuori dalla situazione difficile e l’ho visto molto bene: noi siamo stati troppo remissivi nel primo tempo, poi la partita si è aperta. Loro hanno rischiato di segnare al 93′, ma recriminiamo anche noi per un’occasione su palla inattiva che Allodi non è riuscito a trasformare».

Per il Varese arrivano in sala stampa anche l’ultimo tesserato, Francesco Filomeno, e Christian Monacizzo, finalmente tornato “abile e arruolato”. «Sono fermo da sette mesi, sto ritrovando pian piano la forma dopo l’operazione al menisco che ha avuto varie complicazioni. Qui a Varese – spiega – ho trovato un bel gruppo, in una piazza stimata dove però ci sono un po’ di difficoltà. Noi proviamo a fare il nostro lavoro, chi di dovere risolverà i problemi. Oggi abbiamo rischiato di vincere, potevamo portare a casa i tre punti, ma ci accontentiamo. E diamo appuntamento alla prossima».

«Peccato non aver capitalizzato quelle due occasioni arrivate alla fine: meritavamo la vittoria, ci sarebbe servita – è infine il parere di Christian Monacizzo – Io ero fermo da due mesi, da prima di Natale: il campo mi è mancato tantissimo, spero ora di ritrovare una condizione migliore. Vale per me ma anche per Palazzolo, Arca e gli altri – come Fratus e Ba – che sono ancora fuori: speriamo di poter dare tutti una mano alla causa biancorossa». Il centrocampista è uno di quei giocatori chiamati fin dall’estate scorsa al Varese: «Non è facile partire con certe ambizioni e poi trovarsi a lottare per altri obiettivi, però è tempo di calarsi in questa parte e pensare alla salvezza. Dobbiamo dare il massimo, giorno per giorno, in allenamento e sono sicuro che i risultati arriveranno. Ci sono delle difficoltà, ma noi stiamo cercando di focalizzarci sul campo e per questo è un peccato che gli sforzi non vengano ripagati da una vittoria che ci potrebbe dare una spinta migliore».