Tripadvisor e i 10 hotel da film

Eleganti, lussuosi, maestosi – hotel con queste caratteristiche non attirano soltanto viaggiatori ma anche scenografi e responsabili di location alla ricerca del luogo perfetto in cui ambientare il prossimo film.

In occasione delle premiazioni cinematografiche dei prossimi giorni TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione di viaggi, ha raccolto una rosa di 10 hotel immortalati in famose pellicole dove è possibile rivivere le scene di alcuni celebri film.

CAESARS PALACE, Las Vegas, Stati Uniti

Tariffa media annuale a notte: 254€

Consigliato dai viaggiatori di TripAdvisor per: arredamento, servizio eccellente, meraviglioso casinò

Uno dei più grandi hotel di Las Vegas sulla Strip road, in passato è apparso più volte sul grande schermo. I suoi ospiti potranno riconoscere alcune location di film come “Una notte da leoni”, “Rain Man”, “Iron Man” e “La grande scommessa”. “Una notte da leoni” è stato girato in gran parte in questo hotel, quindi tenetevi pronti a rivivere flashback del film mentre camminate nella sala d’ingresso o al vostro arrivo alla reception.

“È un’esperienza abbastanza sorprendente vedere questo stravagante hotel e casinò. Potrete rivivere alcune delle scene tratte dal film ‘Una notte da leoni’ ”, scrive un viaggiatore di TripAdvisor

BEVERLY WILSHIRE, Beverly Hills, Stati Uniti

Tariffa media annuale a notte: 681€

Consigliato dai viaggiatori di TripAdvisor per: servizio impeccabile, sala da pranzo di prima classe e, design di lusso

Questo hotel iconico vicino a Rodeo Drive è stato protagonista di diversi film come “Pretty Woman”, “Ragazze a Beverly Hills” e “Sex and the City: il film”. Gli appassionati di cinema potranno sentirsi protagonisti di questi film durante il loro soggiorno come racconta un viaggiatore di TripAdvisor: “I momenti salienti della nostra visita sono stati una manicure mentre guardavamo il film Pretty Woman, e una giornata in piscina con un cocktail ispirato al film”.

HOTEL DEGLI ORAFI, Firenze, Italia

Tariffa media annuale a notte: 263€

Consigliato dai viaggiatori di TripAdvisor per: vista spettacolare, bar sul tetto e staff cordiale

I fan del film “Camera con vista” saranno felici di sapere che la vista dalla camera 414 dell’hotel è veramente mozzafiato. La camera ha un terrazzo che affaccia sul Ponte Vecchio e il suo straordinario panorama vi regalerà le emozioni che avete provato vedendo il film. “Abbiamo prenotato la camera con il terrazzo di fronte a Ponte Vecchio, che è stata utilizzata per il film ‘Camera con vista’ ”, racconta un viaggiatore di TripAdvisor

HOTEL REGINA LOUVRE, Parigi, Francia

Tariffa media annuale a notte: 377€

Consigliato dai viaggiatori di TripAdvisor per: vicinanza al Louvre, vista sulla Torre Eiffel e stanze confortevoli

Questo hotel a cinque stelle a conduzione familiare era originariamente una stalla reale, e si trova proprio di fronte al Louvre. La miscela di eleganza francese e di comfort contemporaneo devono aver ispirato i responsabili di scenografia e location dei film “The Bourne Identity” e “Nikita”.

“Nell’ istante in cui attraversi l’ingresso sai di essere a Parigi. Per questo motivo è stato utilizzato per girare diversi film tra cui ‘The Bourne Identity’ ”, commenta un viaggiatore di TripAdvisor.

RELAIS BOURGONDISCH CRUYCE, Bruges, Belgio

Tariffa media annuale a notte: 202€

Consigliato dai viaggiatori di TripAdvisor per: eleganza, fascino storico e servizio eccellente.

Questo romantico boutique hotel è apparso nel film “In Bruges – La coscienza dell’assassino”.

Gli ospiti oltre a rivivere i ricordi dei film, apprezzano l’atmosfera dell’hotel: “Ad essere sinceri, la prima volta ci sono andato per via del film ‘In Bruges – La coscienza dell’assassino’, ora torno per la sua eleganza. Non ho mai soggiornato in un hotel così accogliente e romantico.”

TAJ LAKE PALACE, Udaipur, India

Tariffa media annuale a notte: 703€

Consigliato dai viaggiatori di TripAdvisor per: location bellissima e tranquilla e paesaggi incredibili

Questo resort di lusso ha fatto la sua comparsa nel film di James Bond “Octopussy –

Operazione piovra”. “Desideravo soggiornare in questo hotel fin da bambino, dopo aver visto il film di 007 Octopussy un’infinità di volte. Dal film, avevo avuto l’impressione di un hotel splendido e sfarzoso. Questo è il classico esempio in cui la realtà rispecchia e supera le aspettative”, ha raccontato un viaggiatore di TripAdvisor.

FAIRMONT SAN FRANCISCO, San Francisco, Stati Uniti

Tariffa media annuale a notte: 476€

Consigliato dai viaggiatori di TripAdvisor per: arredamento eccellente e vista panoramica sulla baia

Questo grande hotel è diventato un’iconica di San Francisco ed è stato il set di vari film, come “La donna che visse due volte”, “L’ultimo Samurai”, “Junior” e “The Rock”. “Questo hotel ha tutta l’aura di San Francisco e rievoca il passato dei cercatori d’oro, d’argento e dei magnati delle ferrovie.”

THE PLAZA, New York, Stati Uniti

Tariffa media annuale a notte: 771€

Consigliato dai viaggiatori di TripAdvisor per: eleganza dell’hotel, stanze superbe e

l’eccezionale thè del pomeriggio

Aperto nel 1907 questo hotel vicino a Central Park è una vera star di Hollywood. L’hotel è servito come location per le scene in cui Crocodile Dundee passava dall’entroterra australiano ad una camera lussuosa e in “Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”, dove Kevin si gode i servizi del Plaza. I fan del film possono prenotare la speciale esperienza “vivi come Kevin” che secondo i viaggiatori di TripAdvisor è veramente divertente: “Siamo venuti in questo hotel per vivere come Kevin, per rivivere il film “Mamma ho perso l’aereo”. È stata un’esperienza

impeccabile, il nostro soggiorno è stato stupendo.”

PARK HYATT, Tokyo, Giappone

Tariffa media annuale a notte: 592€

Consigliato dai viaggiatori di TripAdvisor per: vista spettacolare, New York Bar e servizio eccezionale

Questo lussuoso hotel a 5 stelle offre agli ospiti non solo una vista mozzafiato, ma anche un bar spettacolare che propone cocktail deliziosi, il New York Bar. Famoso non solo per i drink ma anche per il film “Lost in Translation“ con i protagonisti che sorseggiano i loro cocktail esattamente in quel bar. “Il bar è unico e potremmo giurare di essere in una scena di “Lost in Translation””, scrive un viaggiatore di TripAdvisor.

WESTIN GRAND, Berlino, Germania

Tariffa media annuale a notte: 180€

Consigliato dai viaggiatori di TripAdvisor per: letti confortevoli, personale cordiale e posizione

Questo hotel di lusso con l’imponente scalinata nella hall ha fatto la sua comparsa in numerosi film internazionali e tedeschi. Probabilmente il più conosciuto è “The Bourne Supremacy”. “Se puoi permettetelo, allora immergiti nel lusso di questo hotel mentre visiti Berlino”, consiglia un viaggiatore di TripAdvisor.