Troppi pregiudicati, chiuso (di nuovo) il bar alla Mornera

Venerdì scorso gli uomini del Commissariato di Polizia di Gallarate hanno notificato alla titolare del Bar 2012 di via Buonarroti un decreto di chiusura del locale.

Emesso dal Questore di Varese, la misura sarà in vigore per la durata di 15 giorni.

Il decreto di sospensione dell’attività commerciale ex art. 100 del Tulps è scaturito a seguito dei numerosi controlli effettuati dai poliziotti all’interno del Bar che hanno riscontrato la costante presenza di pregiudicati e hanno portato in alcune occasioni anche al sequestro di sostanze stupefacenti.

L’esercizio pubblico in questione era anche stato oggetto di lamentele da parte dei residenti ed era già stato sospeso un paio di anni fa, sempre per le dubbie frequentazioni. Nei dintorni del bar c’era anche stata una sparatoria che aveva coinvolto un giovane, protagonista un anno dopo del ferimento di tre carabinieri in caserma a Gallarate.