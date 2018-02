Trovati per strada con gioielli e argenteria, denunciati per ricettazione

I Carabinieri della stazione di Porto Ceresio hanno denunciato a piede libero due uomini di 64 e 50 anni con l’accusa di ricettazione in concorso.

I due, già individuati dalle forze dell’ordine per precedenti specifici di polizia, durante un servizio di controllo del territorio a Cuasso al Monte, sono stati trovati in possesso di mobilio, gioielli in oro ed argenteria da cucina di cui non sapevano spiegare la provenienza.

I due sono stati denunciati per ricettazione in concorso e la merce è stata sequestrata. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai proprietari della refurtiva.