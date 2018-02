Trovato in albergo il topo d’appartamento che agiva a Firenze

Nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Saronno hanno arrestato un rumeno 23enne, in Italia senza fissa dimora, colpito da ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Firenze lo scorso anno, poiché indagato quale responsabile di numerosi furti in abitazione commessi nei dintorni del capoluogo toscano. Era appena giunto presso un albergo di Saronno, quando il pressante controllo dati del territorio non gli ha lasciato margine di fuga.

In meno di un’ora dal suo arrivo è stato localizzato e raggiunto da una squadra di carabinieri in borghese che, dopo averlo ben individuato all’interno della struttura ricettiva, ha fatto irruzione nella sua camera, dichiarandolo in arresto.

Non conoscendo quali fossero i suoi intenti, i militari hanno preferito adottare le idonee misure di tutela del caso, evitando che potesse fuggire da finestre o altre uscite dell’albergo. Si farà chiarezza sul motivo per cui l’uomo ha voluto raggiungere la cittadina del basso varesotto.

Se i suoi intenti fossero stati quelli di proseguire la sua attività di esperto ladro in abitazioni, è stato bloccato ancor prima che vi riuscisse. Dopo le verbalizzazioni di rito, il 23enne è stato accompagnato presso il carcere di Busto Arsizio, ove permarrà a disposizione della magistratura.