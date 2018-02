Trovato senza vita il corpo di Emanuele Ceriani

Il corpo di Emanuele Ceriani, noto imprenditore marnatese ed ex-assessore nella giunta di Celestino Cerana, è stato trovato senza vita questa mattina nella sua azienda di via Volta 119. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri di Saronno si sarebbe tolto la vita.

Ceriani aveva 45 anni e nel 2011 aveva ottenuto addirittura 500 preferenze alle elezioni amministrative in un piccolo comune come Marnate.

Sempre attivo all’interno della vita sociale di Marnate e della frazione di Nizzolina, aveva anche creato un gruppo facebook dedicato al Comune e alla frazione a cui era particolarmente legato con 1200 iscritti.

Il sindaco Marco Scazzosi è stato tra i primi a giungere sul posto, non appena è stato dato l’allarme e si è detto «sotto shock per la sua scomparsa improvvisa e immotivata. Per me e per il paese è una grave perdita» – ha commentato tra le lacrime.

Di recente si era anche speso per la campagna elettorale di Pietro Zappamiglio, sindaco di Gorla Maggiore a cui era molto legato e che si è presentato alle Regionali nella lista di Forza Italia.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente. Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 180950 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Oppure il Numero Verde 800334343 attivo h24,