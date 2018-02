Turismo e mondo digitale sono oggi più vicini

Alberghi, Bed & Breakfast, Agenzie di viaggio, musei, biblioteche, attività culturali. Tutte queste realtà hanno oggi una possibilità in comune: migliorare la propria presenza online e sui social network, grazie a un contributo a fondo perduto della camera di commercio. In tutto questo Varese Web, la società editrice di Varesenews, ha una forte esperienza nel settore turistico: oltre a promuovere il settore attraverso il proprio quotidiano online, negli ultimi due hanno ha gestito e guidato il progetto Varese4U dedicato alla valorizzazione dei beni Unesco della provincia di Varese. Progetto legato ad altre realtà sul territorio, sostenuto da Regione Lombardia e che ha come partner anche la Camera di Commercio di Varese.

Varese Web, con le proprie competenze digitali maturate nel settore turistico, mette quindi a disposizione le proprie professionalità: nella creazione di contenuti per sito e social, nella gestione dei social network e nella formazione di competenze digitali. Tutte situazioni che possono rientrare nelle spese previste dal bando della Camera di Commercio.

Tale bando, chiamato proprio “Miglioramento tecnologico delle imprese della filiera turistico-ricettiva“, mette a disposizione complessivamente 150mila euro per un supporto agli investimenti in comunicazione digitale. Il contributo a fondo perduto è pari al 50% della spesa (al netto d’Iva) e fino a un massimo di 2.500 euro per investimenti che sono stati effettuati dal 1° gennaio al 31 luglio 2018. Le domande di partecipazione al bando, esclusivamente in forma telematica, devono essere presentate entro il 13 aprile sulla piattaforma webtelemaco.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito della Camera di Commercio varesina. Mentre per avere informazioni o preventivi per le spese previste dal bando (creazione di contenuti per sito e social, nella gestione dei social network e nella formazione di competenze digitali), scrivete pure una mail a marketing@varesenews.it.

Scarica la brochure dedicata a “Turismo e mondo digitale”.