Turismo e servizi, il bando 

Verrà presentato sabato mattina alle 11 nella sede di Ascom di Luino il bando ASSET: accordi per lo sviluppo economico dei territori montani.

Si tratta di un bando volto a favorire sia il mantenimento sia l’insediamento di imprese in aree montane a debole densità abitativa per conservare, consolidare ed ampliare l’offerta a beneficio dei residenti e dei fruitori del territorio.

Si vuole inoltre aiutare la valorizzazione la presenza di importanti tradizioni imprenditoriali e di risorse turistiche, naturalistiche enogastronomiche anche in contesto con fenomeni di spopolamento demografico e impoverimento e desertificazione dell’offerta di servizi (commerciali, turistici, alla persona).

Diversi gli enti coinvolti: capofila il comune di Cassano Valcuvia in partenariato con Curiglia con Monteviasco, Germignaga, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca; Camera di Commercio di Varese, Confcommercio Uniascom Varese, Confcommercio Ascom Luino.

Il bando per le imprese assegna contributi fino a 10 mila euro, con un massimo del 50% delle spese ammissibili per investimenti in piccole e medie imprese. Il bando sarà aperto con tre finestre temporali: la prima in scadenza il 16 febbraio, la seconda il 30 settembre e l’ultima il 10 maggio del 2019.