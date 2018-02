Turismo, Varese si mette in mostra

Il primo passaggio sarà in occasione di Itinerando, il salone del turismo in movimento in programma a Padova da venerdì 9 fino a domenica 11 febbraio: in quello che si presenta come il salone sotto forma di parco interattivo per sperimentare il “turismo in movimento”, Varese sarà presente con la sua offerta collegata a una vacanza all’insegna dello sport. Grazie alla sinergia tra la Camera di Commercio, la Varese Sport Commission e il Convention and Visitors Bureau, il nostro territorio sarà così protagonista – nello spazio InLombardia gestito da Explora (Destination Management Organization di Regione Lombardia) – durante un evento dove la proposta diventa interattiva: tra gli stand, infatti, i visitatori potranno cogliere non solo le informazioni e le curiosità ma anche scoprire e provare le ultime novità in fatto di camper, biciclette, e-bike, equitazione, trekking, sport d’acqua o attività in montagna. Tutti ambiti dove Varese con i suoi laghi e le sue vallate prealpine può garantire un’offerta ad alto profilo.

In una sorta di staffetta, proprio nel giorno di chiusura di Itinerando la promozione del territorio varesino si sposterà a FieraMilanoCity, dove sempre domenica 11 febbraio s’inaugura l’edizione 2018 della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), in programma fino a martedì 13 dello stesso mese. Quella che si tiene dal 1980 è una manifestazione che, di anno in anno, porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Un’occasione d’incontro tra decision maker, esperti del settore e buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica che potranno entrare in contatto con l’offerta turistica varesina. In questo 2018, in particolare, la Camera di Commercio, nel solco delle competenze attribuitele dalla legge di riforma nazionale dell’ente, valorizzerà le proposte varesine sul versante del turismo culturale.

Infine, il pomeriggio di lunedì 12 febbraio, sempre a Milano ma nelle sale dell’Unicredit Pavillion di piazza Gae Aulenti, la Varese del turismo sarà protagonista anche a TTT-Tourism Think Tank, evento business to business dedicato alla formazione degli operatori della filiera. Durante uno degli speech che coinvolgeranno gli operatori, sarà il neopresidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi a illustrare il progetto Tourist Angels quale esperienza di alternanza scuola/lavoro volta a migliorare l’attrattività territoriale attraverso un approccio di attenzione al turista. Un progetto pilota – frutto della sinergia tra Camera di Commercio, Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale sede territoriale di Varese – che ha permesso di sviluppare un modello concreto di valorizzazione del fattore umano quale elemento distintivo di promozione turistica, a supporto diretto degli operatori. L’appuntamento con lo speech del presidente Lunghi è previsto per le 19 e per gli operatori è possibile iscriversi gratuitamente sul sito di TTT-Tourism Think Tank, all’indirizzo web http://www.tttourism.com/.