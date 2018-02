Tv giapponese compra l’elicottero AgustaWestland per le riprese

Se quelli vissuti in Borsa negli ultimi tempi non sono stati giorni felici per Leonardo-Finmeccanica, altrettanto non si può dire sul fronte commerciale dove gli elicotteri prodotti a Vergiate continuano a macinare successi. L’ultimo in ordine di tempo riguarda una tv giapponese, l’Asahi Broadcasting Corporation, che ha acquistato l’elicottero AW169 per riprese televisive.

Si tratta del quarto velivolo made in Vergiate venduto ai giapponesi negli ultimi anni. L’elicottero, che sostituisce un vecchio modello, verrà impiegato per eseguire riprese televisive ed entrerà in servizio nel 2021 dopo la necessaria personalizzazione e installazione di apparecchiature specifiche. L’AW169 sarà dotato di una videocamera girostabilizzata in ultra HD, downlink per trasmissioni dal vivo e una completa consolle TV.

Leonardo ha una lunga esperienza e una crescente presenza tra i media giapponesi con ordini per sette AW139 (NHK TV Kansai, Nippon TV, Chukyo TV), due AW169 e un AW109 GrandNew (Asahi Shimbun e ABC). In Giappone sono in servizio quasi 120 elicotteri Leonardo per varie missioni, tra cui eliambulanza, ricerca e soccorso, pubblica sicurezza, antincendio, protezione civile, trasporto passeggeri, riprese televisive, operazioni navali.

Terza emittente commerciale giapponese in ordine di fondazione, la Asahi Broadcasting Corporation (ABC) trasmette da più di 60 anni programmi televisivi e radiofonici da Osaka, la seconda città più grande del paese. La regione in cui ha sede ABC è anche la città di Kyoto e di Nara, due città storiche dal ricco patrimonio culturale. L’area è stata centro della storia e della cultura giapponese per oltre 1400 anni. Facendo il miglior uso di tutto questo potenziale, ABC ha prodotto e continuerà a produrre materiale culturale e informativo per tutto il mondo.