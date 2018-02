Umberto Curi e Alberto Pellai nei prossimi due giorni di Filosofarti

Tanti appuntamenti, tra lunedì e martedì, a Filosofarti, tra Gallarate e altri Comuni vicini. Qui tutto il programma scaricabile.

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO

Lezione magistrale

UMBERTO CURI

“Come diventare maggiorenni”

21:00 – 23:00

Teatro delle Arti, Via Don Minzoni 5

Umberto Curi esplora una duplice «dimensione» della filosofia: la riflessione che non può prescindere da testi sacri, icone letterarie e teatrali, totem della psicoanalisi. Con La porta stretta. Come diventare maggiorenni (Bollati Boringhieri, pp. 224, euro 16) si avventura lungo la sottile linea che, in teoria, separa il mito dall’interpretazione acclarata o la «verità» dal suo disvelamento rispetto all’opinione. Piuttosto insegue, testualmente, la «catastrofe» che norma ogni mutamento di vita, consapevolezza, potere e perfino di fede. Itinerario denso, frutto della decennale ricerca improntata sull’originalità della forza dello sguardo filosofico. Si muove dalla «porta stretta» di Luca e, insieme, dal VII libro della Repubblica platonica: la scoperta del pólemos evangelico accanto all’autentica lezione del mito della caverna. «Combattete» è il comando in risposta a chi chiede quanti sono i destinati alla salvezza divina, perché davanti all’uscio sarà «pianto e stridore di denti». Un agòn che rinvia all’orto dei Getsemani, decisione dolorosa in uno scenario altrettanto incerto. Per Curi, «la fuoriuscita dalla minorità è un processo inconcludibile». Si può diventare maggiorenni grazie al parricidio (metaforicamente lo Straniero e Teeteto ai danni di Parmenide) oppure con l’obbedienza (di Geremia con l’orecchio «circonciso»). Comunque, la porta è sempre stretta.

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO

Dialogo interreligioso

09:00 – 13:00

Teatro Manzoni, Via Calatafimi, 5

Busto Arsizio

Dialogo interreligioso D. ASSAEL – A. ZANIBONI – SAIF EDDINE ABOUABID M. CANOVA Religioni in dialogo Nel flusso delle vita: educare al conflitto per incontrarsi nel dialogo Dialoghi e musica interculturale (a cura delle corali degli istituti superiori di Busto A. e della Orchestra di Via Padova).



Incontro con l’autore MARTA MORAZZONI

15:00 – 16:30

Il Melo, Via Magenta, 3

Gallarate, Italia

Presenta La nota segreta

Incontro con l’autore ALBERTO PELLAI

18:30 – 19:30

Libreria Ubik, Piazza San Giovanni Bosco, 5

Busto Arsizio, Italia

Incontro con l’autore ALBERTO PELLAI Educazione emotiva. In dialogo con la Dottoressa Marianna Pedron

Spettacolo teatrale L’INQUILINA DEL PIANO DI SOPRA

21:00 – 23:00

Teatro delle Arti, Via Don Minzoni 5

Gallarate, Varese 21013

Spettacolo teatrale con Gaia De Laurentis e Ugo Dighiero. Commedia di Pierre Chesnot – Regia: Stefano Artissunch Prenotazioni: Teatro delle Arti, tel. 0331 791382 Ingresso: € 32,00 – 27,00 – 22,00

TeoFilosofarti – Dialogo LIDIA MAGGI – STEFANO CUCCHETTI

21:00 – 23:00

Convento Frati Cappuccini, Viale Borri, 109

Varese, Italia

TeoFilosofarti – Promesse Dialogo LIDIA MAGGI – STEFANO CUCCHETTI Come aveva promesso Educazione alla pluralità e all’accoglienza nella Scrittura e nella teologia A cura di Cattedra e Cortile, MEIC Varese, AC Zona di Varese